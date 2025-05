Inaugurazione ufficiale per il parco motociclistico di Dovizioso | E' il luogo di aggregazione che sognavo

Il 30 maggio segna un traguardo importante per Andrea Dovizioso: l'inaugurazione del parco motociclistico che rappresenta non solo il suo sogno, ma anche un nuovo punto di riferimento per appassionati e giovani talenti. Sotto l'ala istituzionale del ministro Abodi, questo spazio diventa un simbolo di comunitĂ e passione. Mentre cresce l'interesse per il motorsport in Italia, Dovizioso si conferma non solo campione in pista, ma anche mentore per le nuove generazioni.

Come la vittoria in una gara di Motomondiale. Quella di venerdì 30 maggio è una data speciale per Andrea Dovizioso. Alla presenza del ministro dello Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e del presidente della Federazione Motociclistica Italiana Giovanni Copioli è stato inaugurato ufficialmente lo 04. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Inaugurazione ufficiale per il parco motociclistico di Dovizioso: "E' il luogo di aggregazione che sognavo"

Lo riporta forlitoday.it: Il campione del mondo della 125cc nel 2004 e MotoGp Legend è il titolare di Rpm, azienda concessionaria della gestione dell’area parco romitorio e pista che sorge sui colli di Faenza ...

