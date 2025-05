Inaugurata la nuova Piazza Generale Amico | FOTO

Inaugurata questa mattina la nuova Piazza Generale Amico, un esempio tangibile di riqualificazione urbana che mette al centro l'arte e la comunità. Grazie all'impegno di Confindustria Caserta e del Comune, questo spazio non è solo un punto di incontro, ma un simbolo del rinascimento della città. Scopri come il cambiamento di una piazza possa ispirare una nuova visione per le aree urbane italiane!

È stata inaugurata questa mattina la nuova Piazza Generale Amico, restituita alla cittadinanza in una veste completamente rinnovata grazie a un intervento promosso da Confindustria Caserta, in stretta collaborazione con il Comune di Caserta. Un progetto che unisce riqualificazione urbana, arte e.

A Caserta rinasce piazza Generale Amico, riqualificata da Confindustria

A Caserta rinasce piazza, riqualificata da Confindustria

L’INAUGURAZIONE - Confindustria Caserta restituisce nuova vita a Piazza Generale Amico con l’arte di Andrea Roggi

