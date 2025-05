In volo con Leonardo | impresa e talento si incontrano a scuola premiato uno studente

Un evento che celebra l'incontro tra impresa e giovani talenti: "In volo con Leonardo" ha premiato uno studente eccezionale nella biblioteca dell'Istituto “Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi” di Brindisi. Questo riconoscimento non solo stimola l'autoaffermazione, ma riflette un trend crescente in Italia, dove le aziende si impegnano attivamente nel sostenere la formazione dei giovani. Un'opportunità imperdibile per ispirare le future generazioni verso l'eccellenza!

Un'occasione di crescita, ispirazione e riconoscimento per i giovani talenti: è questo lo spirito dell'incontro "In volo con Leonardo", che si è tenuto nella biblioteca dell'Istituto "Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi" presso la sede di Via Del Lavoro a Brindisi. L'iniziativa, in collaborazione.

