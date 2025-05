In viaggio per il ponte del 2 giugno | tornano i Frecciarossa notturni tra Milano e la Calabria

Il ponte del 2 giugno si trasforma in un'opportunità per riscoprire l'Italia in treno! Con il ritorno dei Frecciarossa notturni tra Milano e Calabria, il viaggio si fa comodo e sostenibile. Sette milioni di italiani scelgono il treno, abbracciando un trend che privilegia l’ecologia e il comfort. Scoprire nuove mete mentre si rispetta l’ambiente è oggi più che mai un must. Non perdere l’occasione di viaggiare con stile!

Sono sette milioni le persone che hanno scelto e sceglieranno il treno per viaggiare durante il ponte del 2 giugno. Il Gruppo FS, attraverso le società controllate Trenitalia e Busitalia, garantisce un'offerta variegata e all'insegna della sostenibilità.

Ponte 2 Giugno, chiusura notturna prorogata fino al 23 maggio

A Fiumicino, i lavori di impermeabilizzazione delle torri del Ponte 2 Giugno, inizialmente programmati dal 12 al 20 maggio 2025, subiranno una proroga della chiusura notturna fino al 23 maggio.

