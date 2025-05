In vacanza a Roma massacra di botte la moglie | bloccato in aeroporto diretto verso l’Inghilterra

Un drammatico episodio di violenza domestica si è consumato nella Capitale, gettando ombre su un viaggio che avrebbe dovuto essere di relax. L'uomo, in partenza per l'Inghilterra, è stato bloccato all'aeroporto dopo aver picchiato brutalmente la moglie in albergo. Un brutto rispecchio di un trend preoccupante: le aggressioni familiari sono in aumento, amplificate dalla fragilità delle relazioni durante i viaggi. La vittima, ora in ospedale, ricorda

Picchia a sangue la moglie in albergo, poi scappa con le sue valige e prende un volo. Fermato nell'aeroporto di Newcastle per lesioni gravi e maltrattamenti. La donna è ricoverata al Gemelli di Roma con trenta giorni di prognosi. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - In vacanza a Roma massacra di botte la moglie: bloccato in aeroporto diretto verso l’Inghilterra

Una notte di cieca violenza domestica: un uomo tenta di strangolare la moglie davanti ai figli minori, un altro prende a pugni la compagna. Arrestati a Roma

Una notte di orrore a Roma ha svelato l'oscuro dramma della violenza domestica. In un episodio avvenuto il 9 maggio 2025 a Castelverde, un uomo di 53 anni ha tentato di strangolare la moglie davanti ai loro figli minori, mentre un'altra aggressione si consumava nelle vicinanze.

