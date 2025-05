In un’Aula piena di urla e iperboli un solo deputato mastica il silenzio E dice più di tutti

In un’epoca di frenesia mediatica e polemiche incessanti, l’intervento del deputato Claudio Mancini spicca come un faro di ragionevolezza. Mentre il dibattito politico si riduce a urla e slogan, lui ha scelto il silenzio per esprimere verità profonde. In un mondo che spesso dimentica l’importanza del dialogo autentico, la sua voce è un richiamo all’ascolto e alla riflessione. Riscopriamo insieme il valore della calma nel caos.

Ieri, l'onorevole Claudio Mancini, deputato del Pd, è salito sul podio di Montecitorio per dire – finalmente – qualcosa d.

“Se non volete ascoltare, andatevene a casa”: il deputato del M5s sbotta e scoppia la bagarre in Aula – Video

Un acceso dibattito ha infiammato la Camera dei Deputati, quando Davide Aiello, deputato del Movimento 5 Stelle, ha esortato i colleghi a impegnarsi nell'ascolto e nel lavoro.

