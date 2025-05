In Siria il gruppo Stato islamico rivendica il suo primo attacco contro il nuovo governo

In un contesto di instabilità e tensione, il gruppo Stato islamico torna a far sentire la propria voce, rivendicando un attacco contro il nuovo governo siriano. Questo evento segna un’ulteriore escalation nella già complessa situazione geopolitica della regione, rivelando come il terrorismo continui a minacciare i fragile equilibri. È interessante notare come, nonostante la caduta di Assad, le sfide per la sicurezza in Siria siano lungi dall’essere risolte.

Il gruppo Stato islamico (Is) ha rivendicato la responsabilità del suo primo attacco dalla caduta del presidente Bashar al Assad contro le forze del nuovo governo siriano.

Che cos’è il gruppo Stato islamico?

Riporta internazionale.it: E da quando si parla della sua presenza in Libia? Il gruppo Stato islamico è un’organizzazione armata di matrice estremista islamica presente in Iraq e in Siria. Nell’ottobre del 2014 una milizia di ...

Guerra per la democrazia in Siria

Secondo ilfoglio.it: che a dispetto della visione convenzionale e un po’ pigra che abbiamo in Europa è molto aggressivo contro lo Stato islamico. L’America sta aiutando anche un altro gruppo in Siria, anche ...

Isis: l'organizzazione islamica sanguinaria attiva in Iraq e Siria

ilmessaggero.it scrive: L'Is (Stato islamico), precedentemente noto come Isis (Stato islamico dell'Iraq e della Siria) o Isil (Stato islamico dell'Iraq e del Levante) è un'organizzazione islamica di stampo jihadista ...