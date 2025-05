In seguito alla rimozione di uno dei tre giudici Julia Makintach per aver partecipato alle riprese del dlocumentario su morte Maradona

La morte di Diego Armando Maradona continua a far discutere e ora il processo per chiarirne le responsabilità è tornato al punto di partenza. La rimozione del giudice Julia Makintach, coinvolta in un documentario sulla leggenda calcistica, getta un'ombra sul procedimento legale. Questo evento non solo riaccende l'interesse per la vita di Maradona, ma mette in luce anche le sfide della giustizia quando si intreccia con il mondo dello spettacolo. Come influenzerà la memoria di un mito?

B uenos Aires, 30 mag. (askanews) – Tutto da rifare. Il tribunale argentino che si occupa di stabilire le responsabilità per la morte del calciatore Diego Armando Maradona ha dichiarato la nullità del processo in seguito alla rimozione di uno dei suoi tre membri, il giudice Julia Makintach, per aver partecipato alle riprese di un documentario non autorizzato sulla vicenda. Leggi anche › Addio a Diego Armando Maradona: “El Pibe de Oro” “Quando hanno capito cosa stava accadendo, si sono resi conto che non c’era niente di meglio che chiarire tutto questo, pulirlo e ricominciare da capo”, afferma Fernando Burlando, l’avvocato delle figlie della leggenda del calcio argentino Diego Maradona, Dalma e Gianinna Maradona. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - In seguito alla rimozione di uno dei tre giudici Julia Makintach per aver partecipato alle riprese del dlocumentario su morte Maradona.

