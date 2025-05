In Pinacoteca la mostra ‘Riders…sfrecciano via veloci’ di Mauro Raffini

Preparati a un viaggio visivo che mette in luce il mondo pulsante dei riders! Sabato 31 maggio, la Pinacoteca ‘La Novecento’ di Foggia inaugura la mostra fotografica ‘Riders…sfrecciano via veloci’ di Mauro Raffini. Dal 3 al 7 giugno, scopri come la rapidità e l’adattamento dei ciclisti urbani riflettano un'epoca di cambiamenti e sfide nel nostro modo di vivere. Non perdere l'opportunità di esplorare queste storie catturate

Parte sabato 31 maggio alle 17 presso la Pinacoteca 'La Novecento' di Foggia la mostra fotografica 'Riders.sfrecciano via veloci' di Mauro Raffini, in esposizione dal 3 al 7 giungo in orari di apertura della struttura. Le immagini suggestive, scattate tra Nizza e Torino dal 2021 al 2023.

La nuova mostra in Pinacoteca a Como: Il mondo intimo di Ugo Bernasconi

Apre al pubblico, dal 30 maggio 2025 presso la Pinacoteca civica di Como, la mostra "Il mondo intimo di Ugo Bernasconi", dedicata all’artista argentino-italiano.