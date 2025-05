In piazza risuonano le campane Rintocchi nell’ora delle scosse | Per i bambini è la prima volta

In una piazza carica di emozioni, le campane hanno rintoccato per ricordare il terremoto che tredici anni fa segnò Concordia. I bambini, presenti per la prima volta a questa cerimonia, rappresentano un futuro libero da quella sofferenza. Questo momento di riflessione non è solo un tributo al passato, ma un segno di rinascita e resilienza di una comunità unita. Ricordare è fondamentale per costruire un domani migliore!

Alle 9, una comunità e ad un popolo di bambini e ragazzini, non ancora nati e che non conobbero la sofferenza di quei giorni, Concordia si è ritrovata ieri a celebrare il ricordo di quella tragedia di tredici anni fa sulla piazza della Repubblica, cuore del paese, dove guarda Palazzo Corbelli, il cui cantiere sta per concludere le opere di recupero. Davanti a quel luogo iconico, simbolo di una comunità secolare, sono risuonati i rintocchi delle campane dell’orologio, che sovrastano la storica sede municipale, abbandonata a seguito del terremoto. L’orario scelto per risentire quel suono familiare ai più, ma sordo per tredici lunghi anni e che gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado ieri hanno udito per la prima volta, è quello coinciso con la prima violenta scossa di terremoto del 29 maggio 2012, una giornata che ha cambiato il volto della cittadina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In piazza risuonano le campane. Rintocchi nell’ora delle scosse: "Per i bambini è la prima volta"

Ricordo delle vittime dell'attentato di Brescia: un monito per il futuro

Si legge su notizie.it: Il silenzio ha avvolto piazza della Loggia a Brescia, un luogo simbolo di memoria e riflessione. I rintocchi delle campane hanno segnato il ricordo delle otto vittime dell’attentato neofascista del .

Piazza della Loggia. Una piazza gremita e quegli otto rintocchi. Il ricordo e le lacrime

Come scrive ilgiorno.it: Alle 10,12, gli 8 rintocchi delle campane, risuonate nel silenzio di piazza Loggia, hanno ricordato le vittime della strage: Giulietta Banzi Bazoli, Livia Bottardi Milani, Clementina Calzari ...