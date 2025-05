In Nigeria le inondazioni causano più di 88 morti

Le recenti inondazioni in Nigeria, che hanno portato a un tragico bilancio di oltre 88 vittime a Mokwa, mettono in luce l'urgenza di affrontare il cambiamento climatico. Questo evento catastrofico non è solo una crisi locale, ma parte di un fenomeno globale che colpisce sempre più comunità vulnerabili. È un invito a riflettere su come possiamo agire per prevenire future tragedie e proteggere il nostro pianeta.

Il bilancio delle vittime delle inondazioni che hanno colpito la città di Mokwa, nella Nigeria centrosettentrionale è salito ad almeno 88 morti. Lo ha dichiarato un funzionario dei servizi di emergenza il 30 maggio. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - In Nigeria le inondazioni causano più di 88 morti

