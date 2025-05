In moto contro un daino in autostrada A13 | gravissimo

Un incidente drammatico ha scosso l'A13: un motociclista di 62 anni ha subito gravi ferite dopo aver urtato un daino sulla carreggiata. Questo episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale e sulla presenza della fauna selvatica vicino alle autostrade, un tema sempre più attuale. La strada può nascondere insidie imprevedibili e la cautela è fondamentale. Ce ne parla l’esperienza di chi percorre queste vie ogni giorno.

Ferrara, 30 maggio 2025 – Momenti di grande paura questa mattina lungo l'autostrada A13, tra i caselli di Ferrara Nord e Ferrara Sud. Un motociclista di 62 anni di Faenza è caduto dalla moto dopo aver urtato un capriolo che stava attraversando la carreggiata. Il tutto è accaduto poco dopo le 9, in direzione Padova. L'impatto con l'animale, che ha saltato la recinzione a bordo strada, è stato violento e ha sbalzato il centauro sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia stradale con le pattuglie di Codigoro e di Altedo. L'uomo è stato trasportato all’ospedale di Cona in elicottero, le sue condizioni sono gravi (anche se non dovrebbe essere in pericolo di vita). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it