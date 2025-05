In memoria di Lapo Bressan auditorium intitolato al dodicenne | Per lui il luogo della creatività

Milano celebra la creatività e il sogno di Lapo Bressan intitolando un auditorium al giovane talento, scomparso prematuramente. Questo gesto non è solo un tributo, ma un invito a riflettere sull'importanza di coltivare passioni e talenti nei ragazzi. In un'epoca in cui spesso dimentichiamo l'arte e la musica, l'eredità di Lapo ci ricorda che ogni nota e ogni piatto possono raccontare una storia. Riviviamo insieme i suoi sogni!

Milano – Sognava di diventare uno chef, il piccolo Lapo Bressan. Ma era felice anche di immergersi nella “sua“ musica. Stava imparando a suonare il flauto traverso e già incantava chi lo ascoltava. Un pubblico di amici e persone care che oggi non dimenticano i sogni e le melodie rimasti sospesi da quando Lapo non c’è più. Dallo scorso 3 novembre, a causa di un tumore cerebrale che ha spezzato la sua vita a 12 anni. Ma per i suoi compagni, i professori della seconda F e di tutto l’lstituto comprensivo Emilio Morosini e Beatrice di Savoia, in zona XXII Marzo, lui non se n’è mai andato. Anzi resterà per sempre: l ’Auditorium, da ieri porta il suo nome. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In memoria di Lapo Bressan, auditorium intitolato al dodicenne: “Per lui il luogo della creatività”

