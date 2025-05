In libreria e store digitali torna Osservazioni sul tarantismo di Federico Capone

Scopri il misterioso mondo del tarantismo con la nuova edizione di "Osservazioni sul Tarantismo" di Federico Capone. Questo libro non è solo un'opera accademica, ma un'affascinante immersione in un rito che ha segnato la cultura salentina e continua a influenzare artisti e musicisti. In un'epoca in cui il folklore si intreccia con le tendenze contemporanee, questa lettura si rivela un tesoro per chi cerca di comprendere le radici della nostra identità culturale.

LECCE - Torna negli store digitali e nelle librerie "Osservazioni sul Tarantismo", la nuova edizione dell'opera di Federico Capone, divenuta punto di riferimento nello studio del fenomeno che ha reso celebre il Salento nel mondo. Una narrazione organica e documentata, un viaggio nel rito e nella.

