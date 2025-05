In Italia si latra contro Kennedy che ha ritirato l' obbligo vaccinale alle donne gravide ma Pfizer ha ammesso che la percentuale di aborti provocati dal siero era del 25%

In Italia, il dibattito sull'obbligo vaccinale per le donne gravide si infiamma: Kennedy ha fatto un passo indietro, sollevando interrogativi sul vero impatto dei vaccini. Pfizer ha rivelato che il 25% degli aborti potrebbe essere collegato al siero. Questo è solo uno degli aspetti di una narrazione più ampia, dove interessi poco trasparenti ostacolano una riflessione seria. Il paese si trova in una palude di cinismo, mentre è urgente chiedere chiarezza e responsabilitÃ

Troppi interessi di natura tutto meno che scientifica continuano ad impedire una riflessione seria sullo scempio pandemico che emerge sempre più: il caso Italia è unico, una palude di malaffare e di cinismo infame Vorrei capire cosa hanno tanto da latrare se in America revocano l'assurdo, dem. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - In Italia si latra contro Kennedy che ha ritirato l'obbligo vaccinale alle donne gravide, ma Pfizer ha ammesso che la percentuale di aborti provocati dal siero era del 25%

Cerca Video su questo argomento: Italia Latra Contro Kennedy Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Contro Ucraina, vaccini, deep-state. Trump abbraccia Kennedy e prova a vincere sulle ali del complottismo

Segnala huffingtonpost.it: Agguerrito No-Vax da molto prima della pandemia di Covid-19 (la sua lotta contro i vaccini comincia almeno vent’anni fa), Robert Francis Kennedy ha ... condivide con un’altra new entry ...