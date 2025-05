In Italia la profilazione razziale esiste ma il Governo non vuole che si sappia e non raccoglie i dati

In Italia, la profilazione razziale è un'ombra che il governo cerca di tenere nascosta, nonostante le denunce del Consiglio d'Europa. La mancanza di dati ufficiali rende difficile affrontare una questione tanto delicata, ma la realtà parla chiaro: il problema persiste. Matteo Astuti di ASGI lancia un allerta cruciale. È tempo di affrontare l'argomento e di chiedere trasparenza. Scopri come questa situazione impatta la nostra società.

Già nel 2024 e ora, anche nel 2025, il Consiglio d'Europa ha denunciato pratiche di profilazione razziale da parte della polizia italiana. Il governo ha reagito duramente, ma sul campo il problema resta. Fanpage.it ne ha parlato con Matteo Astuti responsabile del progetto Medea, di ASGI.

"La polizia italiana fa profilazione razziale": la replica di Giorgia Meloni al Consiglio d'Europa

La questione della profilazione razziale da parte della polizia italiana torna sotto i riflettori dopo la richiesta di un'analisi indipendente da parte di Bertil Cottier, presidente della commissione europea contro il razzismo.

Tutti in difesa della polizia. Ma sul razzismo l’Italia è all’anno zero

Il dibattito sulla profilazione razziale in Italia e in Europa

