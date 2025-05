In Italia la moda ha registrato un calo ad aprile | cosa dicono i dati

Ad aprile, la moda in Italia continua a sprofondare, registrando un calo del -4,1% nei consumi. Un segnale preoccupante in un contesto di crescente incertezza economica. I consumatori, sempre più cauti, riducono le spese e si interrogano sul futuro. È un momento cruciale: chi riuscirà a reinventarsi e a captare le nuove esigenze del mercato? Scopriremo insieme come il settore potrà riprendersi e rispondere a queste sfide.

È un periodo nero per i consumi della moda ad aprile: i consumi sono ancora in calo. Lo raccontano i dati pubblicati dall’osservatorio Confimprese-Jakala. Si tratta di un -4,1% annuo sui consumi, dopo la flessione già segnalata nel I trimestre 2025 (-4,2%). I motivi? “Aumentano le incertezze sul futuro, i consumatori stringono il cordone della borsa e si orientano su tempo libero e svaghi a discapito dell’acquisto dei beni durevoli”, come spiega l’Osservatorio. Moda, aprile in calo del 9,3%: i dati di Confimprese-Jakala. Ma vediamo i dati: nei settori merceologici c’è ancora un trend positivo, sia pure modesto, solo la ristorazione a +1,1%. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - In Italia la moda ha registrato un calo ad aprile: cosa dicono i dati

