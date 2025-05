In Italia è in forte crescita l’uso dell’intelligenza artificiale

In Italia, l'intelligenza artificiale sta vivendo un boom senza precedenti! ChatGPT si posiziona al vertice delle preferenze, ma non è l'unico protagonista. Secondo analisi recenti, sempre più aziende e professionisti abbracciano questa tecnologia per migliorare la produttività e innovare. Un dato interessante? L’adozione di IA non è solo una moda, ma un segnale chiaro di come stiamo trasformando il nostro modo di lavorare e comunicare. Preparati a questa rivoluzione!

ChatGpt, uno dei chatbot basati su IA generativa più noti, è lo strumento più utilizzato. Ma non è il solo. Un'analisi ComScore evidenza la rapida adozione di questa tecnologia nel nostro Paese.

Terremoto, forte scossa di magnitudo 5.9 nella notte: avvertita anche nel sud Italia

Nella notte tra lunedì e martedì, un terremoto di magnitudo 5.9 ha scosso il Mediterraneo, avvertito anche nel sud Italia.

