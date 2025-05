In Irpinia una squadra straordinaria contro il crimine | il Prefetto Riflesso commenta l’arresto di Giella

In Irpinia, la lotta contro il crimine si intensifica: il prefetto Rossana Riflesso celebra l'arresto di Giella durante una cerimonia di onorificenze. Questo evento non è solo un traguardo locale, ma riflette un trend nazionale nella combattività delle istituzioni contro la criminalità organizzata. Un punto interessante? La sinergia tra forze dell'ordine e comunità sta cambiando il volto delle nostre città, rendendole più sicure e resilienti. Non perdere i dettagli!

A margine della cerimonia di consegna delle onorificenze al merito della Repubblica italiana, svoltasi questa mattina presso la prefettura di Avellino, la prefetta Rossana Riflesso ha rilasciato alcune dichiarazioni che toccano indirettamente ma in modo significativo il recente sviluppo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - "In Irpinia una squadra straordinaria contro il crimine": il Prefetto Riflesso commenta l’arresto di Giella

Cerca Video su questo argomento: Irpinia Squadra Straordinaria Contro Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Incidente in Irpinia a Santo Stefano: si schianta contro auto in sosta, muore 44enne

Lo riporta msn.com: Le strade dell'Irpinia mietono ancora vittime ... L'auto che stava guidando è andata a schiantarsi contro una vettura parcheggiata davanti a un'abitazione. L'impatto è stato molto violento.

Incidente in Irpinia a Santo Stefano: Agostino si schianta contro auto in sosta, muore 44enne

Riporta ilmattino.it: Le strade dell'Irpinia mietono ancora vittime ... L'auto che stava guidando è andata a schiantarsi contro una vettura parcheggiata davanti a un'abitazione. L'impatto è stato molto violento.

Auto contro albero, muore una 73enne in Irpinia

Scrive ilmattino.it: Un’auto con a bordo due donne è andata a schiantarsi contro un albero al bordo della carreggiata. La passeggera, una 73enne di Avella, ha perso la vita dopo il ricovero in ospedale.