In diretta su Sky Sport le UEFA Nations League Finals 2025

Sky Sport si prepara a un grande evento: le UEFA Nations League Finals 2025. Non è solo una partita, ma un'opportunità per vivere il calcio europeo come mai prima d'ora. Con diritti esclusivi fino al 2027, Sky si conferma la casa del grande calcio, offrendo partite in diretta e in streaming su NOW. E c'è di più: alcune sfide saranno visibili anche in chiaro su TV8 e Cielo. Un'occasione imperdibile per gli appassionati!

Tennis, Internazionali Roma 2025 ?Sinner - De Jong (diretta Sky Sport, NOW e Rai 2)

Lunedì emozionante al Foro Italico, con gli assi del tennis italiano in campo. Jannik Sinner, numero 1 del mondo, sfida l'olandese Jesper De Jong, mentre Matteo Berrettini affronta il norvegese Casper Ruud, numero 6 del seeding.

