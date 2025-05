In Consiglio arriva il sì anche dei festiani alle tariffe Tari

Il Consiglio comunale di Avellino ha dato il via libera alle tariffe Tari, segnando un momento cruciale nella gestione dei servizi pubblici. Con i festiani a favore e l'opposizione del Pd contraria, questa decisione si inserisce in un contesto più ampio di riforma della gestione dei rifiuti, che sta coinvolgendo molte città italiane. Una domanda sorge spontanea: come influenzerà tutto ciò la qualità dei servizi e la percezione dei cittadini? Rimanete sintonizzati!

Tempo di lettura: 2 minuti Il Consiglio comunale di Avellino, crisi politica a parte, ha approvato le tariffe Tari con i voti della maggioranza, festiani compresi, e l'astensione dei consiglieri del "Patto Civico", mentre l'opposizione del Pd ha votato contro. E sempre i consiglieri di opposizione Aquino, Gengaro, Iacovacci, Giordano, Ambrosone, Cipriano, Santoro e Bellizzi hanno depositato una richiesta di Ordine del giorno per discutere in Consiglio comunale del riconoscimento dello Stato di Palestina e per richiedere l'interruzione dei rapporti diplomatici e commerciali con Israele da parte dello Stato italiano.