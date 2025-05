In coma dopo il pugno L’aggressore si costituisce

Dramma a Campi: un ragazzo di 18 anni è finito in coma dopo una lite. L'aggressore, un 17enne, ha deciso di costituirsi, segnando un curioso cambio di rotta nel panorama della violenza giovanile. Questo episodio riaccende il dibattito su come gestire i conflitti tra i giovani: comunicazione? Interventi educativi? Un interrogativo che ci riguarda tutti e invita a riflettere su come prevenire tali tragedie.

Appena si è reso conto della gravità della situazione e di quello che era successo dopo quella lite con il 18enne di Campi, Giulio Tarducci, finito in coma farmacologico a Careggi dopo averlo colpito al volto con un pugno, si è rivolto a un avvocato, Viola Assirelli, per andare a costituirsi in Procura. Così il 17enne italiano, che sabato scorso alle 23 ha aggredito con un pugno il coetaneo in piazzetta Buonamici a Prato, non ha avuto alcun dubbio di rivolgersi agli investigatori, dopo aver raccontato tutto ai genitori ed essersi confrontato con i compagni di scuola, per ammettere le sue responsabilità e per chiarire la sua posizione in merito all’episodio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In coma dopo il pugno . L’aggressore si costituisce

Evaristo Beccalossi si risveglia dopo 47 giorni di coma: l'ex presidente del Lecco in lenta ripresa

Evaristo Beccalossi, ex presidente del Lecco e leggendario numero 10 dell'Inter, si risveglia dopo 47 giorni di coma, portando speranza a tifosi e amici.

