In casa aveva hashish marijuana e un bilancino di precisione | denunciato 32enne

Un 32enne è stato denunciato dopo un maxi controllo della polizia, in cui sono emersi hashish, marijuana e un bilancino di precisione. Questo episodio si inserisce nel crescente allerta contro il traffico di droga, un fenomeno che preoccupa le comunità italiane. Ma l'aspetto più inquietante? Il coltellaccio sporco di sostanza stupefacente, simbolo di un mercato sempre più pericoloso. La sicurezza è una priorità: combatterla è un dovere collettivo!

In garage gli trovano 2,5 chili di droga tra hashish e marijuana: 31enne arrestato a Napoli

Un 31enne è stato arrestato a Napoli dopo che la Polizia di Stato ha scoperto 25 chili di droga, tra hashish e marijuana, nel suo garage.

In casa droga e libro contabile. Tre arresti

Secondo msn.com: Da Monza a Milano per spacciare hashish, ma a casa a San Rocco aveva 2 chili di marijuana, 42 grammi di cocaina, tre bilancini di precisione, una macchina conta soldi e un libro contabile. Gli uomini ...

Vende hashish dal balcone di casa in via Lorenteggio a Milano: arrestata la figlia di “Nonna eroina”

Come scrive fanpage.it: Una 65enne è stata arrestata lo scorso 27 maggio per spaccio. La donna, residente in via Lorenteggio a Milano, sarebbe la figlia della cosiddetta “Nonna eroina”.

Più di un kg di hashish a casa, arrestati padre e figlio

Lo riporta rainews.it: Arrestati a Castelvetrano padre e figlio per spaccio di sostanze stupefacenti. Durante la perquisizione dell’abitazione e di un magazzino in loro uso, sequestrati più di un chilo di hashish e 10 gramm ...