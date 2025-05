In carcere parte Guardare oltre percorso di educazione all’inclusione e cittadinanza attiva

Un passo fondamentale verso una società più inclusiva: “Guardare oltre”, il nuovo progetto all’interno dell'Istituto Penale per Minorenni di Treviso, offre ai giovani detenuti l'opportunità di esplorare il valore della diversità e della cittadinanza attiva. In un contesto dove l’inclusione è sempre più cruciale, questa iniziativa rappresenta un faro di speranza per costruire un futuro migliore. Scopri come l’educazione possa trasformare vite e comunità!

È stato avviato "Guardare oltre", un progetto innovativo di educazione all'inclusione e alla cittadinanza attiva promosso all'interno dell'Istituto Penale per Minorenni (IPM) di Treviso. Un'iniziativa che punta a sensibilizzare i giovani detenuti al valore della diversità, accompagnandoli in un.

La scuola di Parete modello di educazione e cittadinanza: la “Basile – Don Milani” si distingue per impegno, cultura e amore per il territorio

L'Istituto Comprensivo Statale “Basile – Don Milani” di Parete rappresenta un modello di educazione e cittadinanza, unendo impegno culturale e amore per il territorio.

