In Calabria i primi due nidi di tartaruga Caretta caretta dell’Italia peninsulare | in 4000 raggiungono il mare

Siamo in Calabria, dove la magia della natura si risveglia: il 30 maggio, due nidi di tartaruga Caretta caretta sono stati scoperti, i primi in Italia peninsulare nel 2025. Questo traguardo non è solo una vittoria per la biodiversità , ma un simbolo di speranza per il nostro mare. I volontari della Onlus Caretta Calabria Conservation hanno dedicato anni di impegno a questa causa. Un segnale che la tutela dell’ambiente può davvero fare la differenza!

Il 30 maggio sono stati scoperti due nidi di Caretta caretta in Calabria, primi sull'Italia peninsulare nel 2025. Il risultato premia anni di monitoraggio da parte dei volontari della Onlus Caretta Calabria Conservation e segna l'inizio di una nuova stagione di nidificazione.

