In Brasile, il fenomeno delle bambole reborn conquista sempre più cuori. Durante il decimo incontro annuale al Villa Lobos Park di San Paolo, le “madri reborn” si riuniscono per celebrare queste sculture di realismo straordinario. Berenice Maria, tra loro, spiega come questi oggetti d’arte offrano un conforto emotivo in un mondo spesso frenetico. Questo trend non è solo una passione: è un modo innovativo di affrontare la solitudine e il bisogno di connessione. Scopri perché anche tu

Decine di persone si sono riunite al Villa Lobos Park di San Paolo, in Brasile, per il decimo incontro annuale delle “ madri reborn ” ovvero donne che possiedono bambole talmente realistiche che sembrano vere. Berenice Maria, assistente infermiera e collezionista di lunga data, possiede otto baby reborn e sostiene che le offrono conforto emotivo. “Le amo nonostante l’odio che vediamo là fuori. Voglio il diritto di uscire con loro, andare al centro commerciale, andare al parco”, ha detto rispondendo alle polemiche e alle reazioni politiche nate nell’ultimo periodo. Daniela Baccan, co-proprietaria di un negozio di reborn a Campinas, San Paolo, ha affermato che dal 2009 vendono bambole che vanno da 700 (124 dollari) a quasi 10. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - In Brasile impazza il fenomeno delle bambole reborn: “Ci criticano ma a noi piacciono”

In Brasile, la passione per le bambole reborn ha raggiunto proporzioni straordinarie, trasformando queste creazioni in veri e propri membri della famiglia.

