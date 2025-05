In aumento il patrimonio E le erogazioni | 13 milioni l’anno

La Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì ha svelato un bilancio da record: 13 milioni di euro all'anno in erogazioni! Un segnale potente in un periodo di sfide economiche, che evidenzia l'importanza del sostegno alle comunità locali. Con un impegno costante nel dialogo e nel supporto, la Fondazione non solo investe nel presente, ma costruisce anche un futuro più solido per la Romagna. Scopri come questa visione possa ispirare una rinascita collettiva!

È stato presentato ieri pomeriggio nel corso dell’evento ‘Essere Fondazione’ il bilancio di mandato 2021-2025 della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Un racconto, anche attraverso dati e interventi sul territorio romagnolo, di quattro anni intensi e complessi, ricchi di soddisfazioni e caratterizzati dal dialogo continuo in una serie di piccole e grandi sfide. Sono stati oltre 52 i milioni di euro stanziati nel periodo 2021-2024 (oltre 13 all’anno), con una media di 68,4 euro per residente in un anno. Sono diverse le aree di intervento, con una crescita complessiva di risorse che va dai 10,7 milioni erogati nel 2021 ai 15,9 del 2024: la media del quadriennio è stata 13 (in aumento rispetto agli 11 del periodo precedente). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In aumento il patrimonio. E le erogazioni: 13 milioni l’anno

