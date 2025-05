In arrivo nella sala ravennate il documentario che racconta l' alluvione da più punti di vista

Venerdì 6 giugno, la Sala del Carmine di Massa Lombarda ospiterà "Romagna mia – Storie di alluvioni", un documentario che esplora l’alluvione da molteplici prospettive. Firmato da Paolo Melandri e Pier Damiano Benghi, questo lavoro è una testimonianza potente di resilienza e comunità. In un momento storico in cui cambiamenti climatici e disastri naturali colpiscono sempre più spesso, non perdere l’occasione di riflettere su come la nostra terra reagisce alle avvers

Sarà proiettato venerdì 6 giugno alle 21 alla Sala del Carmine di Massa Lombarda il documentario "Romagna mia – Storie di alluvioni", firmato da Paolo Melandri e Pier Damiano Benghi, e presentato da Solarmoving.it con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna. Un racconto corale e intenso. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - In arrivo nella sala ravennate il documentario che racconta l'alluvione da più punti di vista

"Lisca Bianca", al Rouge et Noir la proiezione del documentario: in sala anche gli autori

È in Sicilia, a Palermo, che prende il via il viaggio del documentario "Lisca Bianca" (Italia, 2024), diretto da Giuseppe Galante e Giorgia Sciabbica.

Cerca Video su questo argomento: Arrivo Sala Ravennate Documentario Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

In arrivo un documentario su Diane von Furstenberg

Si legge su panorama.it: Si intitola Diane von Furstenberg: Woman in Charge il nuovo documentario firmato Disney+, presentato in anteprima mondiale al Tribeca Festival 2024 durante la serata di apertura. Uno sguardo ...