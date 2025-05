In Argentina Milei lancia un canale tv per bambini anti-comunista e per smontare il mito delle tasse

In un’epoca in cui l'informazione si fa sempre più polarizzata, l’Argentina di Javier Milei porta avanti una sfida originale: un canale TV per bambini che insegna i principi del liberismo e critica il comunismo. "Paka Paka" si trasforma in un palcoscenico educativo contro le tasse, proponendo contenuti che orientano fin dalla giovane età. Un’iniziativa che sottolinea come la formazione ideologica possa iniziare precocemente, plasmando così le menti delle future generazioni.

Lezioni di liberismo e di anti-comunismo in tv. Il governo dell’Argentina guidato da Javier Milei ha rilanciato il canale televisivo nazionale per bambini “Paka Paka” con una nuova programmazione incentrata sulle teorie del libero mercato e contro i mali di “tasse e comunismo”. La nuova versione di “Paka Paka” comprenderà, fra gli altri, episodi di “Dragon Ball” e “Tuttle Twins”, un programma statunitense – basato su un fumetto del Libertas Institute – in cui due gemelli viaggiano nel tempo insieme alla nonna e incontrano figure famose del passato. In tv Milei chiede lezioni di liberismo e di anti-marxismo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - In Argentina Milei lancia un canale tv per bambini “anti-comunista” e per smontare il “mito” delle tasse

