In anteprima il video Bagno 150 il nuovo singolo dei Faustò

Scopri "Bagno 150", il nuovo singolo dei Faustò, un viaggio sonoro che affonda le radici nella cultura balneare italiana. Nasce tra le mura di un palazzo bolognese, ma trae ispirazione da un lido iconico di Rimini. In questo brano si uniscono nostalgia e contemporaneità, riflettendo il trend crescente della riscoperta delle tradizioni estive. Non perdere il video in anteprima: è un invito a tuffarti in un'estate senza tempo!

Milano, 30 mag. (askanews) - . Si tratta di un progetto nato a Venezia, cresciuto a Bologna e coltivato tra le mura del quarto piano di un palazzo di periferia. Lì ha preso forma il loro brano "Bagno 150", il cui titolo fa riferimento a uno storico lido di Rimini in cui il brano è ambientato. "Bagno 150" è il racconto di un amore evaporato. Viviamo così la malinconia dei momenti in cui si è costretti ad affrontare e accettare la fine dei rapporti umani. La colorata e vivace Rimini, rappresentata nelle cartoline affollate, lascia spazio a un luogo di cui restano solo rovine dai colori sbiaditi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - In anteprima il video "Bagno 150" il nuovo singolo dei Faustò

In anteprima il video di Una passeggiata con te di Christian Mascetta

Scopri in anteprima il video di "Una passeggiata con te", il nuovo singolo del chitarrista e compositore Christian Mascetta, con la partecipazione della talentuosa Tosca.

Cerca Video su questo argomento: Anteprima Video Bagno 150 Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Fratoianni: Striscia di Gaza è una prigione a cielo aperto. 🔗Ne parlano su altre fonti

In anteprima il video "Bagno 150" il nuovo singolo dei Faustò

Scrive quotidiano.net: Milano, 30 mag. (askanews) - In anteprima il video "Bagno 150" il nuovo singolo dei Faustò. Si tratta di un progetto nato a Venezia, cresciuto a Bologna e coltivato tra le mura del quarto piano di un ...