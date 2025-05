Impronte di prati e colori | a Miradolo la creazione di un erbario nel laboratorio didattico per famiglie

Scopri il meraviglioso mondo delle piante con l'attività di creazione di un erbario al Castello di Miradolo! Domenica 1 giugno, alle 10.30, le famiglie potranno avventurarsi in un laboratorio didattico creativo, unendo arte e natura. In un'epoca in cui il contatto con l'ambiente è fondamentale, questa iniziativa stimola la curiosità e l’amore per la flora. Non perdere l’occasione di immortalare la bellezza della natura in un’opera unica!

In occasione della mostra Di erbe e di fiori. Erbari d'autore. Da Besler a Penone, da De Pisis a Cage al Castello di Miradolo (TO) è in programma, domenica 1 giugno alle ore 10.30, un'attività didattica per realizzare un erbario unico scoprendo il segno che lasciano sulla carta uno stelo d'erba o.

