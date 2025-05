Imprenditoria la carica dei 600 giovani Firmata l’alleanza tra Mugello e Firenze

È ufficiale: nasce l'alleanza tra Mugello e Firenze per dare forza all'imprenditoria giovanile! Un progetto ambizioso volto a trasformare idee in realtà, offrendo spazi, strumenti e supporto. Un passo fondamentale in un periodo in cui la creatività è più che mai una risorsa preziosa. Riscoprire l'intraprendenza giovanile non è solo un'opportunità, ma una necessità per un futuro imprenditoriale vibrante. Scopri come questa iniziativa può cambiare il tuo percorso!

Parte il progetto per rafforzare la cultura imprenditoriale tra i giovani di Firenze e del Mugello, offrendo strumenti, spazi e opportunità per stimolare l’iniziativa personale, la creatività e lo sviluppo di nuove idee. Capofila il Comune di Firenze, affiancato dai Comuni di Scarperia e San Piero e Barberino di Mugello, con il supporto operativo di una rete di partner: Centro Studi Pluriversum Euroteam Progetti e l’Università di Firenze. L’iniziativa è cofinanziata dalla ‘Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento per le politiche giovanili e il servizio ivile Universale’, attraverso il Fondo Politiche Giovanili 2022, nell’ambito della seconda edizione dell’avviso pubblico ‘Giovani e Impresa” promosso da Anci. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Imprenditoria, la carica dei 600 giovani. Firmata l’alleanza tra Mugello e Firenze

