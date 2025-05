Imprenditori è allarme | Sono sempre più vecchi

L’allerta è lanciata: gli imprenditori italiani stanno invecchiando! Tra il 2019 e il 2024, oltre 35mila giovani aziende hanno abbassato la saracinesca, con un calo del 22,9%. Questo fenomeno preoccupante, che si riflette anche a Grosseto, evidenzia una crisi di opportunità per le nuove generazioni. La domanda è: cosa frena i giovani dall'abbracciare l'imprenditorialità? È tempo di riflessioni e azioni concrete

"L’Italia non è un Paese per giovani"? Forse è vero, soprattutto se si parla di imprenditoria. Tra il 2019 e il 2024, nel nostro Paese hanno chiuso i battenti oltre 35mila imprese guidate da under 35, con un crollo del 22,9%. Un calo che colpisce duramente anche la provincia di Grosseto, inserendosi in una tendenza nazionale preoccupante. A confermare i dati è un’indagine di Confesercenti basata su rilevazioni camerali. Il fenomeno colpisce in modo più marcato i centri urbani di dimensioni medie: nei comuni tra i 15mila e i 50mila abitanti, le imprese giovanili sono diminuite del 23%, mentre nei comuni tra i 50mila e i 250mila si arriva al 24,2%. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Imprenditori, è allarme: "Sono sempre più vecchi"

Imprese, Tripoli (Unioncamere): “Italia rimane Paese di imprenditori”

L'Italia si conferma come un terreno fertile per l'imprenditorialità, secondo il Rapporto Gem 2024-2025.

