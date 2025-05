Implementazione della contabilità Accrual negli enti locali

Il 4 giugno, l'Università degli Studi di Salerno ospiterà un workshop fondamentale sull'implementazione della contabilità accrual negli enti locali. Questa pratica, sempre più adottata, rappresenta un passo cruciale verso una gestione finanziaria più trasparente e responsabile. Scoprire come le amministrazioni locali possono migliorare la loro efficienza è un'opportunità imperdibile per chi desidera essere parte del cambiamento nel settore pubblico! Non mancare!

Si terrà il prossimo 4 giugno presso l'Aula N. Cilento dell'Università degli Studi di Salerno, il Workshop sull'implementazione della contabilità ACCRUAL, organizzato dal Dipartimento di Scienze Aziendali – Management & Innovation Systems e dalla Fondazione P.A.domani ETS di Caserta, con il.

Terni, iniziativa ‘Prepararsi alla riforma Accrual’: “Finalità, metodologie operative ed implicazioni pratiche della contabilità”

Terni ospita un’iniziativa dedicata alla riforma della contabilità in regime di accrual, organizzata dall’Anutel in collaborazione con il Comune.

