Impianti vecchi e poco sfruttati il calcio all’ultimo stadio

Il calcio italiano è in crisi e lo dimostrano gli impianti obsoleti: il 60% degli stadi è vecchio di almeno sessant'anni. Questo dato, rivelato dall'Eurispes, sottolinea un problema di fondo: il nostro amato sport non è solo una questione di squadra, ma anche di infrastrutture moderne e sicure. Mentre i campioni si sfidano in campo, il Paese vive una partita tutta da giocare per il futuro del calcio. Scopri come!

Italia all'ultimo stadio: l'Eurispes prende il calcio a pallonate e rivela il segreto di Pulcinella. E cioè che il 60% degli impianti italiani omologati per almeno 5.500 persone, quindi quelli a servizio (almeno in teoria) delle serie superiori, sono stati costruiti tra il 1920 e il 1970. In pratica, un'età media di sessant'anni.