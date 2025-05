Impallomeni | Allegri sa che al Milan c’è da ripartire e ricostruire

Massimiliano Allegri torna al Milan con la missione di ricostruire una squadra che ha bisogno di rinascere. Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, sottolinea l'importanza di un progetto duraturo in un calcio sempre più volatile. In un momento in cui le squadre italiane cercano di ritrovare la loro identità, Allegri potrebbe essere la chiave per riportare il Milan tra i top club d’Europa. Riuscirà a farlo?

A Maracanà, Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, analizza le soluzioni più efficaci di Tare e Allegri.

Stefano Impallomeni, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'TMW Radio', nel corso del consueto appuntamento con la trasmissione 'Maracanà', soffermandosi in modo partico ...

Adesso è anche ufficiale: Massimiliano Allegri è l'allenatore del Milan. Torna in rossonero dopo 11 anni. Lo ha comunicato il club di via Aldo Rossi.

Stefano Impallomeni ha ... citando anche il Milan: "Alla Juve Fabregas, continuerei sulla linea di rottura. Al Napoli ancora un anno Conte o ADL andrà su Allegri. Roma? La conferma di Ranieri ...