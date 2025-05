Immortali al Teatro Spazio 18B dal 29 maggio

Dal 29 maggio, il Teatro Spazio 18B ospita "Immortali", un'opera che affronta il conflitto tra possesso e senso della vita, invitando a riflettere sul nostro scopo e sulla mortalità. In un'epoca in cui il tema dell'immortalità è sempre più presente nella cultura pop, questa rappresentazione si colloca al centro di un dibattito affascinante e attuale. Non perdere l'occasione di scoprire come l'arte possa interrogare la nostra esistenza!

Uno scontro di possesso sulla vita che riflette sullo scopo di essa e della sua fine.

