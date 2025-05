Immissioni in ruolo 2025 26 | ecco le CdC in esubero dopo i trasferimenti In aggiornamento

La mobilità scolastica per il 2025/26 segna un cambiamento epocale: dopo i trasferimenti, emergono le classi di concorso in esubero. Questo dato non è solo un numero, ma una bussola per le future immissioni in ruolo. Con la crescente attenzione verso la qualità dell'insegnamento, le assunzioni a tempo indeterminato diventano decisive. Scoprire quali sono le CdC in surplus può aprire porte inaspettate a chi ambisce a un futuro stabile nella scuola!

Conclusa la fase di mobilità scolastica per l’anno 202526, gli Uffici scolastici provinciali hanno iniziato a pubblicare le prime indicazioni sulle CdC in esubero. Si tratta di un’informazione preliminare ma strategica, utile per delineare lo scenario delle future assunzioni a tempo indeterminato nel mondo della scuola. CdC in esubero: stop alle immissioni in ruolo per . Immissioni in ruolo 202526: ecco le CdC in esubero dopo i trasferimenti In aggiornamento . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Classi di concorso in esubero dopo la mobilità 2025/26, ecco dove a “rischio” le immissioni in ruolo [IN AGGIORNAMENTO]

Dopo la mobilità 2025/26, alcune classi di concorso risultano in esubero, mettendo a rischio le future immissioni in ruolo.

Cerca Video su questo argomento: Immissioni Ruolo 2025 26 Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Immissioni in ruolo docenti a.s. 2025/26: circa 50.000 posti vacanti, saranno autorizzati tutti? PROSPETTO per REGIONE; Assunzioni docenti 2025/26, posti disponibili dopo la mobilità (TABELLE CISL Scuola); Mobilità 2025/26: posti disponibili per provincia e classe di concorso dopo gli esiti dei trasferimenti e passaggi [Elaborazione CISL Scuola]; Decreto Scuola 2025: novità su concorsi PNRR, immissioni in ruolo, 30% idonei in graduatoria e altro. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Immissioni in ruolo docenti a.s. 2025/26: circa 50.000 posti vacanti, saranno autorizzati tutti? PROSPETTO per REGIONE

Secondo orizzontescuola.it: Pubblicati i risultati delle domande di mobilità dei docenti di ruolo per l'anno scolastico 2025/26, il risvolto della medaglia è: quanti ...

Docenti, Immissioni in Ruolo 2025/2026: Pubblicati i Primi Posti Disponibili

Segnala msn.com: Gli Uffici Scolastici Provinciali (USP) stanno progressivamente pubblicando gli elenchi dei posti disponibili per le immissioni in ruolo dei docenti per l’anno scolastico 2025/26. Queste disponibilità ...

Classi di concorso in esubero dopo la mobilità 2025/26, ecco dove a “rischio” le immissioni in ruolo [IN AGGIORNAMENTO]

Come scrive orizzontescuola.it: Al termine delle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2025/26, che comprendono trasferimenti e passaggi di cattedra o di ruolo, ...