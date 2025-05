Imbriano | guida a Coiano Ottati saluta l’Eureka

Il calciomercato dilettanti scalda i motori e il CSL Prato Social Club segna un colpo da maestro con l'arrivo di Antonio Imbriano! La Pietà 2004, invece, punta su stabilità confermando Gianfranco Trupia, scommettendo sulla continuità. In un contesto sportivo in evoluzione, queste scelte strategiche potrebbero rivelarsi decisive per affrontare al meglio le sfide della prossima stagione. Chi si aggiudicherà infine il titolo di campione?

Si scalda il calciomercato dilettanti. Si parte dalle conferme: la Pietà 2004, neopromossa in Prima Categoria, ha confermato il tecnico della promozione Gianfranco Trupia, per una scelta nel segno della continuità. Le novità principali riguardano però la Seconda Categoria: il CSL Prato Social Club ha ufficializzato Antonio Imbriano come nuovo allenatore della prima squadra retrocessa dalla Prima Categoria al termine dei playout. Si tratta di una soluzione "interna": Imbriano era arrivato a Santa Lucia lo scorso anno per allenare la formazione U19, subito dopo aver vinto il campionato di Terza Categoria con la Valbisenzio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Imbriano: guida a Coiano, Ottati saluta l’Eureka

Cerca Video su questo argomento: Imbriano Guida Coiano Ottati Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Imbriano: guida a Coiano, Ottati saluta l’Eureka

Riporta lanazione.it: Si scalda il calciomercato dilettanti. Si parte dalle conferme: la Pietà 2004, neopromossa in Prima Categoria, ha ...