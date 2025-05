Imbrattarono i muri con scritte No vax individuati e denunciati i componenti del commando

una nuova forma di attivismo che si spinge oltre il dibattito online. Questi "guerrieri notturni" non sono solo espressione di un malcontento, ma rivelano un fenomeno sociale in crescita: la polarizzazione su temi di salute pubblica. In un’epoca in cui le opinioni divergenti si manifestano anche in azioni concrete, è sorprendente come la disinformazione possa spingere a comportamenti così audaci. La domanda da porsi è: cosa ci riserverà il futuro?

Il capo √® un 55enne che abita a Ivrea (Torino), la reclutatrice √® una signora di 61 anni residente a Castiglione Torinese, i guerrieri - pronti ad entrare in azione anche di notte - sono in prevalenza persone di mezza et√† sparse per Torino e varie localit√† della provincia. Sembra il ritratto di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it ¬© Riminitoday.it - Imbrattarono i muri con scritte "No vax", individuati e denunciati i componenti del commando

Cerca Video su questo argomento: Imbrattarono Muri Scritte No Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Scritte no Vax sui muri, scoperta organizzazione: reclutavano militanti su Telegram

Si legge su altarimini.it: Indagine della Procura di Torino, 12 indagati. Reclutavano militanti che operavano anche nel territorio riminese ...

No Vax imbrattatano le facciate della scuola Volta: «Vax = morte». Lo sdegno di genitori, insegnati e Comune: «Gesto incommentabile»

Lo riporta ilgazzettino.it: TREVISO - Ancora scritte no vax sui muri di una scuola. Stavolta è toccato alla scuola primaria Volta, dove nella notte ignoti hanno imbrattato la facciata con una vernice ...

Scritte no vax sui muri del cimitero a Brescia, Castelletti: ‚ÄúChi offende e danneggia non resterà impunito‚ÄĚ

Come scrive msn.com: La sindaca parla di ‚Äúgesto grave, offensivo e profondamente vile‚ÄĚ. Poi ringrazia la Polizia di Stato e Polizia Locale per le indagini ‚Äúche confidiamo possano portare rapidamente all'identificazione de ...