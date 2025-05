Imane Khelif fuori dai tornei senza test di genere la stretta della World Boxing per la sicurezza degli atleti dopo il caso con Angela Carini

Imane Khelif esclusa dai tornei di boxe femminile: una decisione che segna l'inizio di una nuova era nella sicurezza degli atleti. Dopo il controverso caso di Angela Carini, la World Boxing impone test genetici per garantire equità e protezione nello sport. Questa mossa non solo accende il dibattito sui diritti delle atlete, ma riflette un trend globale verso norme più rigide in ambito sportivo. La questione è aperta: è davvero giusto escludere chi combatte per il proprio

La pugile Imane Khelif non potrà partecipare a nessun incontro di boxe femminile finché non si sottoporrà a un test genetico di identificazione del sesso. La World Boxing ha annunciato una nuova politica su «sesso, età e peso» nella disciplina. Una stretta di fatto che, nelle intenzioni della federboxe mondiale (nata su input del Cio, in contrapposizione all'Iva), dovrebbe «garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e garantire parità di condizioni competitive tra uomini e donne». In particolare, sono stati introdotti «test obbligatori per determinare l'idoneità degli atleti e delle atlete, che desiderano partecipare alle competizioni».

Boxe, la federazione mondiale esclude Imane Khelif: «Deve sottoporsi a test di genere obbligatori»

La federazione mondiale di boxe sta scuotendo il mondo dello sport con una decisione controversa: l'introduzione di test di genere obbligatori.

Boxe, Khelif fuori dai Mondiali se non si sottopone a test di genere

World Boxing introduce test genere, Imane Khelif fuori (per ora) dalle gare

Imane Khelif, stop della federazione mondiale di Boxe: «Senza test sulla sessualità non potrà combattere tra le donne»

