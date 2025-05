#iltempodioshø

Il 30 maggio, Il Tempo ha dedicato la sua prima pagina a una vignetta di Osho che incarna perfettamente un momento di cambiamento epocale. Con Elon Musk che si distacca dall'amministrazione Trump, ci troviamo di fronte a una metamorfosi non solo politica, ma culturale. Questa scelta stimola una riflessione: come le figure influenti plasmano il nostro presente e futuro? Scopri di più in un contesto di innovazioni e sfide globali!

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di venerdì 30 maggio. Elon Musk ha ufficializzato il proprio addio all'amministrazione Trump. L'annuncio, arrivato ovviamente via social, è stato confermato dalla Casa Bianca, che ha fatto sapere che il processo di «off boarding» è già iniziato. La decisione è maturata direttamente a livello dirigenziale, senza un confronto diretto tra i due: il miliardario, dopo aver guidato il Doge, torna agli affari dopo che nei giorni scorsi aveva criticato il piano spesa del tycoon. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - #iltempodioshø

Tanti premi e sponsor. Dalla vignetta al green ha sorpreso la curiosità. Le classi protagoniste

Da "Dalla vignetta al green" è un evento ricco di premi e sponsor, che ha coinvolto e sorpreso le classi protagoniste.