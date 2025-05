Iliad lancia in Italia iliadbox super la sua offerta fibra più completa

Iliad si fa notare ancora una volta, lanciando Iliadbox Super, un'offerta fibra “all inclusive” che strizza l'occhio alle esigenze della vita moderna. Con la nuova tecnologia FTTH e un router Wi-Fi 7, la navigazione è più veloce e fluida che mai. Chi non vorrebbe una connessione impeccabile per lavorare, streaming e gaming? La competizione nel settore della telecomunicazione si intensifica, e Iliad si posiziona come protagonista. Non resta che scoprire cosa ne pensano gli utenti!

iliadbox super è la nuova offerta fibra “all inclusive” di Iliad, con FTTH, router Wi-Fi 7, due Wi-Fi extender e una “saponetta” Wi-Fi con SIM dati. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Iliad lancia in Italia iliadbox super, la sua offerta fibra più completa

Cerca Video su questo argomento: Iliad Lancia Italia Iliadbox Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Iliad lancia iliadbox Super con Wi-Fi portatile e AI integrata per il settimo compleanno; Iliad compie 7 anni e lancia la Super offerta fibra: extender e kit per navigare in vacanza; iliad festeggia 7 anni lanciando anche un assistente AI professionale sviluppato con Mistral; Iliad compie 7 anni e rilancia: nasce Iliadbox Super, la fibra che guarda al futuro. 🔗Cosa riportano altre fonti

Iliadbox super è la nuova offerta fibra di Iliad: Wi-Fi 7, saponetta e AI a 29,99€

msn.com scrive: Iliad lancia iliadbox super, la nuova offerta fibra con Wi-Fi 7, saponetta Wi-Fi con SIM, due extender, antivirus e assistente AI.

liad lancia “iliadbox super”: fibra FTTH con Wi-Fi 7, saponetta 4G, antivirus e AI inclusi

Lo riporta cellulare-magazine.it: liad lancia "iliadbox super": fibra FTTH con Wi-Fi 7, saponetta 4G, antivirus e AI inclusi. Tutti i dettagli dell'offerta.

Iliad lancia in Italia iliadbox super, la sua offerta fibra più completa

Lo riporta tuttotech.net: iliadbox super è la nuova offerta fibra "all inclusive" di Iliad, con FTTH, router Wi-Fi 7, due Wi-Fi extender e una "saponetta" Wi-Fi con SIM dati.