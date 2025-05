Ilary Blasi e Alvin insieme per Battiti Live 2025

Ilary Blasi e Alvin tornano a brillare insieme per Battiti Live 2025, portando vibrazioni uniche in un'estate all'insegna della musica e del divertimento. Questo duo iconico non solo riporta la freschezza del programma, ma rappresenta anche un trend crescente: la celebrazione della musica dal vivo come antidoto alla routine quotidiana. Non perdere l'occasione di scoprire come la loro energia contagiosa possa trasformare le tue serate estive!

La conduttrice romana si prepara a un'estate all'insegna della musica e del divertimento. Ilary Blasi torna alla conduzione di Battiti Live con Alvin su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Ilary Blasi e Alvin insieme per Battiti Live 2025

Chanel Totti compie 18 anni, festa a casa di papĂ Francesco (e la dedica di Ilary Blasi)

Chanel Totti festeggia oggi il suo 18° compleanno, un traguardo speciale accolto con gioia nella casa di papà Francesco.

Cerca Video su questo argomento: Ilary Blasi Alvin Insieme Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ilary Blasi torna su Canale 5 dopo la chiusura di The Couple, quando parte Battiti Live; Ilary Blasi contro Carlo Conti, svelata l’estate in musica su Rai e Mediaset: la nuova programmazione; Rai e Mediaset, tutta la programmazione tv: le anticipazioni sull’estate; Ilary blasi confermata alla guida di battiti live 2025 con alvin, partenze da bari e taranto. 🔗Cosa riportano altre fonti

Ilary blasi confermata alla guida di battiti live 2025 con alvin, partenze da bari e taranto

Lo riporta gaeta.it: Ilary Blasi e Alvin riconfermati alla conduzione di Battiti Live 2025, evento musicale estivo in Puglia con artisti come Annalisa, Gigi D’Alessio e talenti di Amici, trasmesso da Mediaset.

Ilary Blasi torna su Canale 5 dopo la chiusura di The Couple, quando parte Battiti Live

Secondo fanpage.it: Dopo la chiusura anticipata di The Couple nelle scorse settimane, per Ilary Blasi arriva a luglio l'occasione di riscatto con Battiti Live, condotto ancora ...

Ilary Blasi torna su Canale 5 dopo il flop di The Couple: quando inizia Battiti Live

Secondo dilei.it: Nonostante il flop di The Couple, Mediaset ha rinnovato la sua fiducia a Ilary Blasi che tornerà in estate alla guida di Battiti Live con Alvin ...