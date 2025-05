Ilaria Sula deturpata la targa all’Università di Salerno | cancellata la parola femminicidio

La deturpazione della targa in memoria di Ilaria Sula all'Università di Salerno ha scosso l'opinione pubblica, gettando una luce inquietante sul tema del femminicidio. In un momento in cui le discussioni sul rispetto e la sicurezza delle donne si intensificano, questo atto è un triste promemoria della necessità di non dimenticare le vittime e di affrontare con coraggio la violenza di genere. È ora di fare rumore per chi non può più farlo.

Deturpata, in un’aula dell’Università di Salerno, la targa in memoria di Ilaria Sula, la 22enne studentessa ternana uccisa dall’ex fidanzato Mark Samson nell’appartamento di via Homs, quartiere Africano a Roma. “Questo posto è riservato a Ilaria Sula - si legge nella targa - uccisa per. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Ilaria Sula, deturpata la targa all’Università di Salerno: cancellata la parola “femminicidio”

Prove e disegni in cella: Mark Samson pianificava di cancellare le tracce del delitto di Ilaria Sula, le foto

Nuovi inquietanti dettagli emergono sull'omicidio di Ilaria Sula, la giovane uccisa e ritrovata in una valigia.

Cerca Video su questo argomento: Ilaria Sula Deturpata Targa Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

All'Università del Salento deturpata una targa dedicata a Ilaria Sula: cancellata la parola femminicidio; Università del Salento, deturpata la targa dedicata ad Ilaria Sula: la condanna dell'ateneo; Posto di Ilaria Sula, vittima di femminicidio, ma targa viene deturpata: sconcerto all'UniSalento; Il padre di Ilaria Sula, uccisa dall’ex e nascosta in una valigia: “Viviamo tra casa e cimitero”. 🔗Ne parlano su altre fonti

Deturpata una targa dedicata a Ilaria Sula all’università del Salento, cancellata la parola “femminicidio”

Si legge su blitzquotidiano.it: Deturpata una targa per Ilaria Sula all’Università del Salento: cancellata la parola “femminicidio”, sconcerto e indignazione.

All'Università del Salento deturpata una targa dedicata a Ilaria Sula: cancellata la parola "femminicidio"

Secondo msn.com: Ilaria Sula, all'Università del Salento deturpata una targa dedicata alla ragazza: cancellata la parola "femminicidio".

“Posto di Ilaria Sula, vittima di femminicidio”, ma targa viene deturpata: sconcerto all’UniSalento

Scrive msn.com: Dalla sedia dedicata alla memoria della studentessa romana uccisa dall'ex fidanzato scompare la parola ''femminicidio''. L'episodio denunciato anche dagli studenti: ''Ferma disapprovazione per questo ...