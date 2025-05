Ilaria Salis e il papà Roberto minacciati di morte e tortura | “Vi ucciderò con un fucile a pompa Ecco la foto”

Ilaria Salis, eurodeputata di Avs, e suo padre Roberto hanno ricevuto minacce inquietanti che evidenziano un trend preoccupante: l'intensificarsi delle aggressioni verso i politici. In un contesto globale dove la libertà di espressione è sempre più a rischio, episodi come questo non possono passare inosservati. È fondamentale unirsi contro l'odio e difendere chi si impegna per i diritti. La sicurezza deve essere una priorità, non un'illusione.

L'eurodeputata di Avs Ilaria Salis e il papà Roberto hanno ricevuto un'email anonima nella quale il mittente li insulta e li minaccia di ucciderli con un fucile a pompa. Al messaggio è anche stata allegata una foto con l'arma, il martello, una pinza e cavi elettrici collegati a un trasformatore: riferimenti a una minaccia di tortura. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Ilaria Salis e il papà Roberto minacciati di morte e tortura: “Vi ucciderò con un fucile a pompa. Ecco la foto”

Ilaria Salis nei guai, l'UE pronta a revocare l'immunità parlamentare? E intanto lei invoca l'arresto di Netanyahu

Ilaria Salis si trova in una situazione delicata, con l'Unione Europea pronta a revocare la sua immunità parlamentare.

Cerca Video su questo argomento: Ilaria Salis Papà Roberto Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Floris a Silvia Salis: Di che partito è?. La risposta della nuova sindaca di Genova; Mimmo Lucano, insieme a Bonelli, Fratoianni e il padre di Ilaria Salis, presenta la sua candidatura a Riace; Ilaria Salis, la passerella a Budapest bocciata dalla sinistra ungherese: Qui per la popolarità; Anche la Salis contro il questore e Sassoli non ci sta. 🔗Ne parlano su altre fonti