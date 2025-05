Il Vergari Day in diretta nazionale su Canale Italia | ospiti ed esperti alla trasmissione Notizie Oggi

Il Vergari Day sbarca in televisione. L'importante iniziativa culturale sarà al centro della puntata dell'8 giugno di "Notizie Oggi", il programma mattutino di approfondimento condotto da Massimo Martire su Canale Italia. L'appuntamento è fissato per le ore 7:30. Nel corso della trasmissione verranno approfonditi temi legati alla valorizzazione del territorio, alla ricerca scientifica e alla tutela del patrimonio culturale, con il contributo di esperti e istituzioni direttamente coinvolti nell'evento. Tra gli ospiti in diretta nazionale: Massimiliano Ferrazzo, assessore alla Riserva,. Carmine Lupia, coordinatore scientifico,.