Il valore dell’inclusione Come la tecnologia può costruire ponti nel mondo del lavoro

In un’epoca in cui la tecnologia avanza a passi da gigante, è essenziale che l'innovazione abbracci l'inclusione. I nuovi strumenti digitali non solo semplificano i processi, ma possono anche trasformare il mondo del lavoro in uno spazio dove le persone con disabilità trovano opportunità. La vera sfida? Creare una cultura aziendale che valorizzi ogni talento. Scoprire come la tecnologia può costruire ponti è una questione di valori e visione futura.

La trasformazione tecnologica sta cambiando radicalmente il mondo del lavoro. Ma innovazione non può e non deve significare solo strumenti e automazione: serve un cambio di mentalità, una cultura capace di mettere al centro le persone e le loro potenzialità. In questo contesto, il digitale può diventare un ponte tra persone con disabilità e il mondo del lavoro, contribuendo a costruire un sistema più giusto, accessibile e produttivo. Secondo i dati del Cnel, solo il 31,4% delle persone con disabilità in età lavorativa ha un impiego. Un dato che non solo denuncia un problema strutturale, ma evidenzia anche un’occasione persa: quella di valorizzare talenti spesso invisibili, che possono portare ricchezza – umana, sociale e produttiva – tanto alle aziende quanto alla collettività. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Il valore dell’inclusione. Come la tecnologia può costruire ponti nel mondo del lavoro

