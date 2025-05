Il trasferimento di 980 euro è in fase di approvazione | come funziona la nuova truffa

Attenzione! Se ricevete un SMS che annuncia un trasferimento di 980 euro in fase di approvazione, scattate! È una truffa che si diffonde velocemente, sfruttando il nome di Poste Italiane. Questo trend non è isolato: i cybercriminali stanno perfezionando le loro strategie per ingannare sempre più persone. Non abboccate! Proteggere i vostri dati è fondamentale. Rimanete vigili e condividete per avvisare gli altri!

"Il trasferimento di 980 euro è in fase di approvazione". Se vi arriva questo Sms state attenti e non rispondente perchè si tratta di una truffa che sfrutta il nome di Poste Italiane. Nelle ultime settimane sono arrivate segnalazioni di questo tentativo di truffa anche a Parma e provincia. E' uno. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - "Il trasferimento di 980 euro è in fase di approvazione": come funziona la nuova truffa

Da quifinanza.it: Finti SMS di Poste, chiamate e persino finti corrieri sono i metodi per truffare. L’ultimo prevede la transazione di 980 euro e il messaggio “Allert”. Ecco come riconoscerlo ...

