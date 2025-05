Il territorio rende al territorio – Parte la raccolta fondi per l' Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Un gesto d'amore che fa la differenza: il progetto "Il territorio rende al territorio" segna un passo importante per l'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Il GROS, con il suo impegno, non solo amplia la Terapia Intensiva, ma alimenta una rete di solidarietà che unisce comunità e salute. In un momento in cui la cura dei più piccoli è cruciale, ogni contributo diventa fondamentale. Unisciti a questa iniziativa e scopri come il tuo supporto può salvare vite!

Nella sede del Gianicolo dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù si è svolto l’evento di presentazione del progetto "Il territorio rende al territorio" per mezzo del quale il GROS – Gruppo Romano Supermercati contribuirà all’ampliamento della Terapia Intensiva nella nuova area del Pronto Soccorso. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - “Il territorio rende al territorio” – Parte la raccolta fondi per l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

“DueXCento: l’arte che fa crescere il territorio”, il convegno sulla legge che rende l'arte strumento di coesione sociale

Il convegno “Duexcento: l’arte che fa crescere il territorio” ripercorre la storia e il valore della Legge del 2%, istituita nel 1949 per promuovere l’arte come strumento di coesione sociale e rinascita civile.

